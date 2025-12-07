Vente d’affiches 4 Cinémas Theatre Vernon

Vente d’affiches

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Vente d’Affiches de Films au Cinéma !

Plongez dans l’univers du cinéma avec cette vente d’affiches de films ! Que vous soyez un passionné de cinéma ou à la recherche d’un cadeau original, vous trouverez l’affiche parfaite pour exprimer votre amour du septième art. Ne manquez pas cette chance d’ajouter une pièce unique à votre collection !

8€ la grande affiche.

4€ la petite affiche.

Pas de réservation possible. La liste des affiches sera disponible 3 jours avant. .

