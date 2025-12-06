Vente d’arbres de Noël Ecole Saint-Jospeh Couffé
Vente d’arbres de Noël Ecole Saint-Jospeh Couffé samedi 6 décembre 2025.
Vente d’arbres de Noël
Ecole Saint-Jospeh 16 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Afin de réunir des fonds pour les élèves de l’école Saint-Joseph de Couffé, l’APE propose à la vente des sapins de Noël.
Ils sont à récupérer sur le site de l’école privée le samedi 06 décembre 2025, de 10h00 à 12h00.
Vous pourrez également acheter des fruitiers en provenance de Couffé ou de La-Chapelle-Basse-Mer. .
Ecole Saint-Jospeh 16 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire apesaintjoseph@gmail.com
English :
To raise funds for the pupils of Saint Joseph’s school in Couffé, the APE is selling Christmas trees.
German :
Um Geld für die Schüler der Schule Saint-Joseph in Couffé zu sammeln, bietet die EV Weihnachtsbäume zum Verkauf an.
Italiano :
Per raccogliere fondi per gli alunni della scuola Saint-Joseph di Couffé, l’APE vende alberi di Natale.
Espanol :
Con el fin de recaudar fondos para los alumnos del colegio Saint-Joseph de Couffé, la APE vende árboles de Navidad.
