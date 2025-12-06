Vente d’arbres de Noël Ecole Saint-Jospeh Couffé

Vente d’arbres de Noël

Ecole Saint-Jospeh 16 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Afin de réunir des fonds pour les élèves de l’école Saint-Joseph de Couffé, l’APE propose à la vente des sapins de Noël.

Ils sont à récupérer sur le site de l’école privée le samedi 06 décembre 2025, de 10h00 à 12h00.

Vous pourrez également acheter des fruitiers en provenance de Couffé ou de La-Chapelle-Basse-Mer. .

apesaintjoseph@gmail.com

English :

To raise funds for the pupils of Saint Joseph’s school in Couffé, the APE is selling Christmas trees.

German :

Um Geld für die Schüler der Schule Saint-Joseph in Couffé zu sammeln, bietet die EV Weihnachtsbäume zum Verkauf an.

Italiano :

Per raccogliere fondi per gli alunni della scuola Saint-Joseph di Couffé, l’APE vende alberi di Natale.

Espanol :

Con el fin de recaudar fondos para los alumnos del colegio Saint-Joseph de Couffé, la APE vende árboles de Navidad.

L’événement Vente d’arbres de Noël Couffé a été mis à jour le 2025-11-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis