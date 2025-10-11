Vente d’automne de la Frat’ Oeuvres sociales de la Fraternité Nantes

Vente d’automne de la Frat’ Oeuvres sociales de la Fraternité Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La Frat’, association de plus de 100 ans, installée quartier Chantenay organise sa vente d’automne et ouvre ses portes au public.Au programme:Magasins de seconde main à petits prix: jouets, bijoux, sacs, décoration, vaisselle, linge de maison, vêtements, vélos, disques, livres, etc.Bar et petite restauration sur place.Depuis l’origine, l’association a conduit deux types d’actions :• Des actions de solidarité auprès des personnes en difficulté ou vivant à la rue : entraide vestimentaire gratuite, distribution de soupe et petits déjeuners gratuits tous les matins, ateliers numériques, cours d’alphabétisation, distribution de colis alimentaire, etc.• Des actions d’animation du quartier avec les boutiques de seconde main, l’atelier Vélo, le composteur de quartier et des animations proposées aux habitants (visite du quartier, initiation au tarot, ateliers cuisine, etc.).Venez passer un bon moment, faire des affaires à petits prix, buller dans le jardin, découvrir les actions de l’association au quotidien, participer, par des achats, à des actions de solidarité en direction des publics en précarité.

Oeuvres sociales de la Fraternité Dervallières – Zola Nantes 44100

02 53 35 38 62 contact@lafrat-nantes.org