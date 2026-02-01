Vente de bois de chauffage Mutzig

Vente de bois de chauffage

4 rue de l’Église Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Nouvelle vente de bois de chauffage !

Rendez-vous le samedi 28 février à 9 h, dans la salle du conseil de la mairie (au rez-de-chaussée) pour participer.

Vous pouvez retirer un dossier d’informations à l’accueil de la mairie. .

4 rue de l’Église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 mairie@villedemutzig.eu

