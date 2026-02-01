Vente de bois de chauffage Mutzig
Vente de bois de chauffage Mutzig samedi 28 février 2026.
Vente de bois de chauffage
4 rue de l’Église Mutzig Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-28 09:00:00
Nouvelle vente de bois de chauffage !
Rendez-vous le samedi 28 février à 9 h, dans la salle du conseil de la mairie (au rez-de-chaussée) pour participer.
Vous pouvez retirer un dossier d’informations à l’accueil de la mairie. .
4 rue de l’Église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 mairie@villedemutzig.eu
