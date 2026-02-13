Vente de Bordeaux de la Fondation John Bost, Café Maritime, Bordeaux

Vente de Bordeaux de la Fondation John Bost Vendredi 27 mars, 17h30 Café Maritime Gironde

Afterwork : 30€ par personne

Début : 2026-03-27T17:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T17:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:00:00+01:00

Vente solidaire de 17h à 20h :

Laissez-vous porter par l’ambiance conviviale de la Vente de Bordeaux. Flânez librement entre les stands de vins, partez à la rencontre de créateurs et découvrez une sélection de produits du terroir : paniers gourmands, miel, fleurs et bien d’autres surprises.

Parcours immersif « Percevoir le monde autrement :

Tout au long de la soirée, plongez dans une expérience sensorielle interactive pour découvrir la neuroatypie* à travers différents ateliers : casque de réalité virtuelle, mallette des odeurs, fauteuil OTO, parcours ABC… Une immersion sensible et pédagogique pour mieux comprendre le handicap et « percevoir le monde autrement ».

*C’est quoi être “neuroatypique” ?

On dit neuroatypique quand la façon de traiter les stimuli (sons, lumières, textures, signaux internes) s’écarte de la norme statistique — par exemple dans l’autisme, le TDAH ou certains “dys”. Ce n’est pas un défaut : c’est une variabilité neurologique qui appelle des aménagements adaptés.

Afterwork à 20h30 :

Bouchées gourmandes salées et sucrées, préparées par le Chef du Café Maritime : créations de saison, huîtres, foie gras et douceurs sucrées, accompagnées d’un verre de vin offert.

L’occasion de se rencontrer, de partager et d’en savoir plus sur la Fondation John Bost.

Tarif de l’afterwork 30€ par personne.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de répondre à ce questionnaire avant le lundi 16 mars 2026.

Lien du questionnaire : https://forms.gle/oViuuuKZdEHY1XDU6

Paiement sur place ou par chèque à l’ordre de « Fondation John Bost ».

Une vente solidaire pour un projet

Cette année, la Vente de Bordeaux soutient un projet essentiel pour l’EHPAD Les Foyers (64) : l’aménagement d’un espace de restauration pour les résidents.

Avec 63 % de résidents se déplaçant en fauteuil roulant, l’EHPAD a besoin d’un aménagement particulier de sa salle de restauration avec du matériel spécifiquement conçu.

Ce projet encouragera les échanges entre les personnes, contribuera à de meilleures postures et redonnera au repas toute sa place comme moment de soin et d’attention.

