Vente de boudin fabrication artisanale D981 Jully-lès-Buxy

Vente de boudin fabrication artisanale

D981 Croisement D981 et route de St vallerin Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

Date(s) :

2026-03-15

L’association de parents d’élèves Les Amis de Montjuval du RPI de St vallerin et Jully lès Buxy, vous propose sa vente de boudins, préparés avec soin, dans le respect de la tradition et du savoir-faire local.

Cette vente a pour objectif de soutenir les actions de l’association et de financer nos projets tout au long de l’année pour les écoles.

En commandant, vous vous faites plaisir tout en participant concrètement à la vie associative locale.

Buvette conviviale le jour J

Merci pour votre soutien et votre participation. .

D981 Croisement D981 et route de St vallerin Jully-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 70 41 28 montjuval@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de boudin fabrication artisanale

L’événement Vente de boudin fabrication artisanale Jully-lès-Buxy a été mis à jour le 2026-02-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II