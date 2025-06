Vente de bouquins au vide-grenier Marché / Hall de Saint Jacques Nantes 6 juillet 2025 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-06 09:00 – 17:00

Gratuit : non A petit prix De 0€40 à 2€ par livre Tout public

Soutenez les projets éducatifs de notre associatif par l’achat de livres, revues pour tous les âges, tous les goûts à tout p’tits prix! Au profit des enfants d’Egypte

Marché / Hall de Saint Jacques Nantes 44200

0745293393