Vente de bréchets de poulet Francheleins
Vente de bréchets de poulet Francheleins dimanche 3 mai 2026.
Francheleins
Vente de bréchets de poulet
Buvette de Francheleins Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 14:30:00
Date(s) :
2026-05-03
La classe en 8 vous concocte ses bréchets de poulet accompagnés de pommes de terre. Buvette sur place.
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Buvette de Francheleins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes gegedarb01@gmail.com
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English :
La classe en 8 concocts chicken breasts with potatoes. Refreshments on site.
L’événement Vente de bréchets de poulet Francheleins a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Val de Saône Centre