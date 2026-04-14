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Vente de bréchets de poulet Francheleins

Vente de bréchets de poulet Francheleins dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Buvette de Francheleins

Ville : 01090 Francheleins

Département : Ain

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Francheleins

Vente de bréchets de poulet

Buvette de Francheleins Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 14:30:00

Date(s) :
2026-05-03

La classe en 8 vous concocte ses bréchets de poulet accompagnés de pommes de terre. Buvette sur place.
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Buvette de Francheleins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   gegedarb01@gmail.com

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English :

La classe en 8 concocts chicken breasts with potatoes. Refreshments on site.

L’événement Vente de bréchets de poulet Francheleins a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Val de Saône Centre