Francheleins

Vente de bréchets de poulet

Buvette de Francheleins Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 14:30:00

Date(s) :

2026-05-03

La classe en 8 vous concocte ses bréchets de poulet accompagnés de pommes de terre. Buvette sur place.

.

Buvette de Francheleins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes gegedarb01@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La classe en 8 concocts chicken breasts with potatoes. Refreshments on site.

L’événement Vente de bréchets de poulet Francheleins a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Val de Saône Centre