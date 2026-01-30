Vente de brioches et buvette Place de la mairie Saint-Just-Malmont

Vente de brioches et buvette

Vente de brioche et buvette par le Saint-Just-Malmont Basket Club.

Place de la mairie Place Marie Louise Deguillaume Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Sale of brioche and refreshments by the Saint-Just-Malmont Basket Club.

