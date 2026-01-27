Vente de brioches Maison d’Assistante Maternelle La gare des p’tits loups Sembadel

Vente de brioches

Début : 2026-03-09 13:30:00

fin : 2026-03-09 17:00:00

2026-03-09

Vente de brioches organisée par la Maison des Assistantes Maternelles à la Gare des P’tits Loups de Sembadel le lundi 9 mars de 13h30 à 17h. A réserver avant le 20 février

Maison d’Assistante Maternelle La gare des p’tits loups 4, impasse des poseurs Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 84 93 68

English :

Brioche sale organized by the Maison des Assistantes Maternelles at the Gare des P’tits Loups in Sembadel on Monday March 9 from 1:30pm to 5pm. To reserve before February 20

