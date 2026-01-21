Vente de bugnes et Buvette Sennecey-le-Grand

Vente de bugnes et Buvette

Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers .

Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 76 56 41

