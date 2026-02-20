Vente de caillettes & gueuses Châteauneuf-de-Galaure
Vente de caillettes & gueuses Châteauneuf-de-Galaure dimanche 8 mars 2026.
Vente de caillettes & gueuses
Sous la Halle Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Début : 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’Union Musicale de Châteauneuf-de-Galaure organise une vente de caillettes et gueuses. Profitez d’une dégustation sur place, de produits artisanaux et d’une ambiance conviviale.
Sous la Halle Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 53 88
English :
The Union Musicale de Châteauneuf-de-Galaure organizes a sale of caillettes and gueuses. Enjoy on-site tastings, artisanal products and a convivial atmosphere.
