Vente de caillettes & gueuses

Sous la Halle Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’Union Musicale de Châteauneuf-de-Galaure organise une vente de caillettes et gueuses. Profitez d’une dégustation sur place, de produits artisanaux et d’une ambiance conviviale.

.

Sous la Halle Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 53 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Union Musicale de Châteauneuf-de-Galaure organizes a sale of caillettes and gueuses. Enjoy on-site tastings, artisanal products and a convivial atmosphere.

L’événement Vente de caillettes & gueuses Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche