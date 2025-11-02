Vente de Céramique Solidaire La Bellevilloise Paris

Vente de Céramique Solidaire La Bellevilloise Paris dimanche 2 novembre 2025.

Grande vente de céramiques solidaire au profit et en soutien à la Palestine, rassemblant pour la première fois à Paris plus d’une centaine d’ateliers, potier·es, artistes céramistes de toute la France.

Seront mis en vente des pièces utilitaires et des pièces uniques, de 10 à 150 euros. La totalité des fonds récoltés seront reversés à des associations locales.

Le collectif Bake Sale for Palestine sera également présent toute l’après-midi. Vous pourrez déguster des pâtisseries et autres délices sucrées, ainsi que des produits Palestiniens.

Enfin, la librairie Libertalia proposera aussi une sélection d’ouvrages.

Vente de Céramiques Solidaire, 130 céramistes et ateliers de la France entière réuni·es le 2 novembre pour lever des fonds. 450 pièces uniques et utilitaires données et mises en vente pour l’occasion. Opportunité exceptionnelle d’acquérir des pièces rares et de contribuer à cette action collective de soutien.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.labellevilloise.com/evenement/vente-solidaire-de-ceramiques-pour-gaza/