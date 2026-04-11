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Vente de Céramiques Artisanales Nancy Nancy

Vente de Céramiques Artisanales Nancy Nancy samedi 11 avril 2026.

Lieu : Nancy

Adresse : 5 Place de la Croix de Bourgogne

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Vente de Céramiques Artisanales

Nancy 5 Place de la Croix de Bourgogne Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Ventes de Céramiques Artisanales.
Visite d’Atelier.Tout public
0  .

Nancy 5 Place de la Croix de Bourgogne Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 58 72 86 80 

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English :

Sales of handmade ceramics.
Workshop visits.

L’événement Vente de Céramiques Artisanales Nancy a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION NANCY

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