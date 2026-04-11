Vente de Céramiques Artisanales Nancy Nancy
Vente de Céramiques Artisanales Nancy Nancy samedi 11 avril 2026.
Nancy
Vente de Céramiques Artisanales
Nancy 5 Place de la Croix de Bourgogne Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Ventes de Céramiques Artisanales.
Visite d’Atelier.Tout public
0 .
Nancy 5 Place de la Croix de Bourgogne Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 58 72 86 80
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English :
Sales of handmade ceramics.
Workshop visits.
L’événement Vente de Céramiques Artisanales Nancy a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION NANCY
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