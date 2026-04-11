Vente de Céramiques Artisanales Nancy Nancy

Nancy

Vente de Céramiques Artisanales

Nancy 5 Place de la Croix de Bourgogne Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Ventes de Céramiques Artisanales.

Visite d’Atelier.Tout public

0 .

Nancy 5 Place de la Croix de Bourgogne Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 58 72 86 80

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English :

Sales of handmade ceramics.

Workshop visits.

L’événement Vente de Céramiques Artisanales Nancy a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION NANCY