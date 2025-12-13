Vente de chili con carne Trambly
Vente de chili con carne Trambly dimanche 18 janvier 2026.
Salle mille clubs Trambly Saône-et-Loire
Début : 2026-01-18 10:00:00
fin : 2026-01-18 13:00:00
2026-01-18
Réservation avant le 11 janvier 2026
Auprès du 06 77 22 57 25 ou nathaliesegaud@orange.fr
Règlement à réception de la commande .
Salle mille clubs Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 71 72 76 nathalie.carre11@orange.fr
