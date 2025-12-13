Vente de chili con carne Trambly

Vente de chili con carne

Salle mille clubs Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-01-18 10:00:00

fin : 2026-01-18 13:00:00

2026-01-18

Réservation avant le 11 janvier 2026

Auprès du 06 77 22 57 25 ou nathaliesegaud@orange.fr

Règlement à réception de la commande .

Salle mille clubs Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 71 72 76 nathalie.carre11@orange.fr

