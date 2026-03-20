Vente de composteurs et atelier compostage

Rue André Cheminade Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Vente de composteurs reclassés et accompagnée d’un atelier d’information sur le compostage, sera proposée afin de sensibiliser le grand public à la valorisation des déchets organiques

La réservation est obligatoire.

Vente de composteurs reclassés et accompagnée d’un atelier d’information sur le compostage, sera proposée afin de sensibiliser le grand public à la valorisation des déchets organiques

La réservation est obligatoire. Les inscriptions se font par mail à a.wynn@smd3.fr ou par téléphone auprès du Service Usagers au 09.71.00.84.24 .

Rue André Cheminade Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 00 84 24 a.wynn@smd3.fr

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English : Vente de composteurs et atelier compostage

The sale of upgraded composters, accompanied by an information workshop on composting, will be offered to raise public awareness of the importance of recycling organic waste

Reservations are essential.

L’événement Vente de composteurs et atelier compostage Ribérac a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne