Vente de composteurs Préval Haut-Doubs Pontarlier

Vente de composteurs mercredi 5 novembre 2025.

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier Doubs

40 EUR

Début : 2025-11-05 12:00:00
fin : 2025-11-05 15:00:00

2025-11-05

Organisé par Préval Haut-Doubs.
Stand de retrait de composteur en bois, livré avec seau à compost et guide sur le compostage.
Pré-commande indispensable sur le site internet ou bon de commande sur demande.   .

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66  contact@preval.fr

