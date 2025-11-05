Vente de composteurs Préval Haut-Doubs Pontarlier

Vente de composteurs

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier Doubs

Organisé par Préval Haut-Doubs.

Stand de retrait de composteur en bois, livré avec seau à compost et guide sur le compostage.

Pré-commande indispensable sur le site internet ou bon de commande sur demande. .

Préval Haut-Doubs 2 rue des tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66 contact@preval.fr

