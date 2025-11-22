Vente de couronnes de l’Avent Salle paroissiale Phalsbourg

Vente de couronnes de l’Avent

Salle paroissiale 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg Moselle

Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22 2025-11-29

Les Scouts vous proposerons à la vente des couronnes de l’Avent et décorations de Noël.Tout public

+33 7 77 23 11 81

English :

The Scouts will be selling Advent wreaths and Christmas decorations.

German :

Die Pfadfinder bieten Ihnen Adventskränze und Weihnachtsdekorationen zum Verkauf an.

Italiano :

Gli scout venderanno corone d’Avvento e decorazioni natalizie.

Espanol :

Los Scouts venderán coronas de Adviento y adornos navideños.

