Vente de couronnes de l’Avent Salle paroissiale Phalsbourg samedi 22 novembre 2025.
Salle paroissiale 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-29
Les Scouts vous proposerons à la vente des couronnes de l’Avent et décorations de Noël.Tout public
Salle paroissiale 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 7 77 23 11 81
English :
The Scouts will be selling Advent wreaths and Christmas decorations.
German :
Die Pfadfinder bieten Ihnen Adventskränze und Weihnachtsdekorationen zum Verkauf an.
Italiano :
Gli scout venderanno corone d’Avvento e decorazioni natalizie.
Espanol :
Los Scouts venderán coronas de Adviento y adornos navideños.
