Vente de crêpes Cast
Vente de crêpes Cast samedi 31 janvier 2026.
Vente de crêpes
Salle communale Cast Finistère
Début : 2026-01-31 11:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
L’APE de l’école pubmique de Cast organise une vente de crêpes. Retrait de 11h à 17h à la salle communale.
Tarif 1/2 douzaine 3€ la douzaine + 1 6€.
Commandez avant le 23 janvier par téléphone. .
Salle communale Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 81 71 50 04
