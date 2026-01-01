Vente de crêpes

Salle communale Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

L’APE de l’école pubmique de Cast organise une vente de crêpes. Retrait de 11h à 17h à la salle communale.

Tarif 1/2 douzaine 3€ la douzaine + 1 6€.

Commandez avant le 23 janvier par téléphone. .

Salle communale Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 81 71 50 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de crêpes

L’événement Vente de crêpes Cast a été mis à jour le 2026-01-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE