Vente de crêpes Sur le marché Miramont-de-Guyenne

Vente de crêpes

Sur le marché Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

À l’occasion du marché traditionnel, le collectif Agissons Ensemble de la Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale vous propose une vente de crêpes.

Sur le marché Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 24 95

English : Vente de crêpes

To mark the traditional market, the Agissons Ensemble collective of the Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale is organizing a pancake sale.

