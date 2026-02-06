Vente de crêpes Sur le marché Miramont-de-Guyenne
Vente de crêpes Sur le marché Miramont-de-Guyenne lundi 9 février 2026.
Sur le marché Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-09
À l’occasion du marché traditionnel, le collectif Agissons Ensemble de la Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale vous propose une vente de crêpes.
English : Vente de crêpes
To mark the traditional market, the Agissons Ensemble collective of the Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale is organizing a pancake sale.
