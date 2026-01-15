Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons. Route de Marmande Casteljaloux
Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons. Route de Marmande Casteljaloux samedi 31 janvier 2026.
Route de Marmande Intermarché (hall d’entrée et parking) Casteljaloux Lot-et-Garonne
– Vente de crêpes dans le hall du magasin, réalisée par l’association des Vieux Moteurs Gascons, à son profit.
– Exposition de voitures anciennes sur le parking du magasin année 50-70, ainsi que des véhicules 2 roues. Les animations auront lieu toute la journée de samedi, ainsi que le dimanche matin.
Le dimanche matin, des véhicules supplémentaires seront exposés à l’occasion de la réunion mensuelle. .
