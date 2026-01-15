Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons. Route de Marmande Casteljaloux

Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons.

Route de Marmande Intermarché (hall d’entrée et parking) Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

– Vente de crêpes dans le hall du magasin, réalisée par l’association des Vieux Moteurs Gascons, à son profit.

– Exposition de voitures anciennes sur le parking du magasin année 50-70, ainsi que des véhicules 2 roues. Les animations auront lieu toute la journée de samedi, ainsi que le dimanche matin.

Le dimanche matin, des véhicules supplémentaires seront exposés à l’occasion de la réunion mensuelle. .

Route de Marmande Intermarché (hall d’entrée et parking) Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 06 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons.

L’événement Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons. Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne