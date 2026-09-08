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AGENDA · Montmerle-sur-Saône

Vente de croziflettes Montmerle-sur-Saône

samedi 17 octobre 2026 · Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place du marché
Ville
01090 Montmerle-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Montmerle-sur-Saône

Vente de croziflettes

Place du marché Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Venez nombreux déguster la croziflette de la Classe en 6 !
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Place du marché Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   interclasse.6.montmerle@gmail.com

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English :

Come one, come all to try the 6th-grade class’s croziflette!

L’événement Vente de croziflettes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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