Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Vente de croziflettes

Place du marché Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 12:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez nombreux déguster la croziflette de la Classe en 6 !

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Place du marché Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes interclasse.6.montmerle@gmail.com

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English :

Come one, come all to try the 6th-grade class’s croziflette!

L’événement Vente de croziflettes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Val de Saône Centre