AGENDA · Montmerle-sur-Saône
Vente de croziflettes Montmerle-sur-Saône
samedi 17 octobre 2026 · Montmerle-sur-Saône
Informations pratiques
Montmerle-sur-Saône
Vente de croziflettes
Place du marché Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez nombreux déguster la croziflette de la Classe en 6 !
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Place du marché Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes interclasse.6.montmerle@gmail.com
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English :
Come one, come all to try the 6th-grade class’s croziflette!
L’événement Vente de croziflettes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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