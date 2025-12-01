Vente de décorations de Noël Masevaux-Niederbruck

Vente de décorations de Noël Masevaux-Niederbruck samedi 13 décembre 2025.

Vente de décorations de Noël

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-21

Les petites mains de Noël Lucienne Beltzung, Colette Schmitt et Geneviève Stasche vous invitent à découvrir leurs décorations de Noël.

English :

The little hands of Christmas? Lucienne Beltzung, Colette Schmitt and Geneviève Stasche? invite you to discover their Christmas decorations.

German :

Die kleinen Hände von Weihnachten? Lucienne Beltzung, Colette Schmitt und Geneviève Stasche? laden Sie ein, ihre Weihnachtsdekorationen zu entdecken.

Italiano :

Le piccole mani del Natale? Lucienne Beltzung, Colette Schmitt e Geneviève Stasche vi invitano a scoprire le loro decorazioni natalizie.

Espanol :

¿Las manitas de la Navidad? Lucienne Beltzung, Colette Schmitt y Geneviève Stasche? le invitan a descubrir sus decoraciones navideñas.

