Vente de documents à 1€ Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Vente de documents à 1€

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Début : Jeudi 2026-01-19

fin : 2026-01-23

2026-01-19

Livres, revues, la BU fait sa braderie !



Réservé aux abonnés des médiathèques du réseau.

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

English :

Books, magazines, the BU is having a sale!



Reserved for subscribers to the network’s media libraries.

