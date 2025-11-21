Vente de documents Médiathèque Castagnéra Talence

Vente de documents 21 et 22 novembre Médiathèque Castagnéra Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T10:30:00 – 2025-11-21T17:30:00

Fin : 2025-11-22T10:30:00 – 2025-11-22T17:30:00

Tout au long de l’année, les bibliothécaires mettent à jour, trient, et sortent des documents des rayonnages. Certains, en trop mauvais état, sont envoyés au recyclage ; d’autres, qui ne trouvent plus leur public, méritent une nouvelle vie.

C’est pour leur offrir cette deuxième chance que vos médiathèques vous les proposent lors de leur vente annuelle. Bandes dessinées, romans, revues, CD, albums jeunesse n’attendent que vous pour trouver un nouveau foyer !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Offrons-leur une seconde vie !

Mairie de Talence