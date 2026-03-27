Vente de fleurs et plançons de printemps

Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “ organise une vente de fleurs et plançons de légumes de printemps! Venez choisir de quoi agrémenter votre jardin!

.

Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes leschanteursduvaldematre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de Fleurs

The choir ? Les Chanteurs du Val de Mâtre ? is organizing a spring flower and vegetable plant sale! Come and choose what you’d like to add to your garden!

L’événement Vente de fleurs et plançons de printemps Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre