Vente de fleurs et plançons de printemps Messimy-sur-Saône
Vente de fleurs et plançons de printemps Messimy-sur-Saône jeudi 23 avril 2026.
Vente de fleurs et plançons de printemps
Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “ organise une vente de fleurs et plançons de légumes de printemps! Venez choisir de quoi agrémenter votre jardin!
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Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes leschanteursduvaldematre@gmail.com
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English : Vente de Fleurs
The choir ? Les Chanteurs du Val de Mâtre ? is organizing a spring flower and vegetable plant sale! Come and choose what you’d like to add to your garden!
L’événement Vente de fleurs et plançons de printemps Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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