Vente de fleurs Rue Arthur Bourdin Pontarlier
Vente de fleurs Rue Arthur Bourdin Pontarlier vendredi 27 mars 2026.
Vente de fleurs
Rue Arthur Bourdin La Ruch’ Bio Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 09:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Organisé par l’Association REPAIR (REseau Accueil Insertion Réfugiés).
Vente de fleurs (pensées) au profit de l’association REPAIR pour aider les personnes réfugiées sur le Haut-Doubs.
Apporter sac ou cagette pour le transport des fleurs. Réservations préférables, possibilité d’acheter sur place. .
Rue Arthur Bourdin La Ruch’ Bio Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 27 25 67 m.kovacic-panier@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vente de fleurs
L’événement Vente de fleurs Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS