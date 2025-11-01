Vente de Fleurs spéciale Toussaint au profit du Téléthon Retournac

Vente de Fleurs spéciale Toussaint au profit du Téléthon

place Boncompain Retournac Haute-Loire

l’association Ces’arts organise une vente de fleurs spéciale Toussaint au profit du Téléthon. venez récupérer votre bouquet de couleurs et contribuer à une bonne cause !

place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 18 24

English :

the Ces’arts association is organizing a special All Saints’ Day flower sale to benefit the Telethon. Come and pick up your bouquet of colors and contribute to a good cause!

German :

der Verein Ces’arts organisiert einen speziellen Blumenverkauf zu Allerheiligen zugunsten des Telethon. Holen Sie sich Ihren farbenfrohen Strauß ab und tragen Sie zu einem guten Zweck bei!

Italiano :

l’associazione Ces’arts organizza una vendita speciale di fiori per Ognissanti a favore di Telethon. Venite a ritirare il vostro bouquet di colori e contribuite a una buona causa!

Espanol :

la asociación Ces’arts organiza una venta de flores especial para el Día de Todos los Santos en beneficio del Teletón. Venga a recoger su ramo de colores y contribuya a una buena causa

