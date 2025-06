VENTE DE FOUACES AVEYRONNAISES FAITES MAISON Massegros Causses Gorges 17 juillet 2025 07:00

Lozère

VENTE DE FOUACES AVEYRONNAISES FAITES MAISON Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Venez vous régaler et faire une bonne action à la salle des fêtes du Massegros de 16h à 17h ! Vente de fouaces aveyronnaises faites maison à 10€ au profit du Téléthon !!!

En vente également « Chez Ricou ».

Venez vous régaler et faire une bonne action à la salle des fêtes du Massegros de 16h à 17h ! Vente de fouaces aveyronnaises faites maison à 10€ au profit du Téléthon !!!

En vente également « Chez Ricou ». .

Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Come treat yourself and do a good deed at the Massegros village hall from 4pm to 5pm! Homemade fouaces from Aveyron on sale for 10? in aid of the Telethon!

Also on sale at « Chez Ricou ».

German :

Kommen Sie von 16 bis 17 Uhr in den Festsaal von Le Massegros, um zu schlemmen und etwas Gutes zu tun! Verkauf von hausgemachten Fouaces aus Aveyron für 10 Euro zugunsten des Telethon!

Auch bei « Chez Ricou » erhältlich.

Italiano :

Venite a regalarvi e a fare una buona azione nella sala del villaggio di Massegros dalle 16.00 alle 17.00! Fouaces casalinghi dell’Aveyron in vendita a 10? a favore di Telethon!

In vendita anche da « Chez Ricou ».

Espanol :

Venga a darse un capricho y a hacer una buena obra en el ayuntamiento de Massegros de 16:00 a 17:00 Venta de fouaces caseros de Aveyron por 10? a beneficio del Teletón

También a la venta en « Chez Ricou ».

L’événement VENTE DE FOUACES AVEYRONNAISES FAITES MAISON Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-06-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn