Vente de gâteaux Galgan

Vente de gâteaux Galgan dimanche 22 mars 2026.

Vente de gâteaux

Galgan Aveyron

Tarif :

Date :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Vente de gâteaux lors du deuxième tours des élections municipales. (APE Galgan)
Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94 

English :

Cake sale during the second round of municipal elections. (APE Galgan)

L’événement Vente de gâteaux Galgan a été mis à jour le 2025-12-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)