Vente de Jacinthes Prigonrieux

Vente de Jacinthes

Hall du Carrefour Market Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) de Prigonrieux, en partenariat avec le Lions Club, organise une vente de jacinthes au profit de la lutte contre le cancer des enfants.

Pourquoi cette initiative ?

Sensibiliser les habitants de Prigonrieux à la cause de la lutte contre le cancer pédiatrique.

Collecter des fonds qui seront reversés — via le partenariat avec le Lions Club — à une structure ou un programme dédié à l’accompagnement et au traitement des enfants malades. .

Hall du Carrefour Market Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55

