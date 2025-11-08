Vente de jeux et jouets d’occasion et neufs Ludothèque associative de Bayeux Bayeux

Vente de jeux et jouets d’occasion et neufs Ludothèque associative de Bayeux Bayeux samedi 8 novembre 2025.

Vente de jeux et jouets d’occasion et neufs

Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes Bayeux Calvados

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

La ludothèque associative de Bayeux organise une vente de jeux et jouets d’occasion et neufs issus de dons et de désherbage de ses étagères. Petits prix, pas de restauration sur place. Paiements acceptés espèces ou chèques.

Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 28 67 ludoasso.bayeux@gmail.com

English : Vente de jeux et jouets d’occasion et neufs

The Bayeux toy library is organizing a sale of new and second-hand games and toys from donations and weeding of its shelves. Low prices, no on-site catering. Payment accepted: cash or cheque.

German : Vente de jeux et jouets d’occasion et neufs

Die gemeinnützige Ludothek in Bayeux organisiert einen Verkauf von gebrauchten und neuen Spielen und Spielsachen, die aus Spenden und der Entrümpelung ihrer Regale stammen. Niedrige Preise, keine Verpflegung vor Ort. Zahlungen werden akzeptiert: Bargeld oder Schecks.

Italiano :

La ludoteca di Bayeux organizza una vendita di giochi e giocattoli nuovi e di seconda mano donati e recuperati dai suoi scaffali. Prezzi modici, nessun catering in loco. Pagamento accettato: contanti o assegni.

Espanol :

La ludoteca de Bayeux organiza una venta de juegos y juguetes nuevos y de segunda mano donados y retirados de sus estanterías. Precios bajos, sin servicio de comidas. Forma de pago: en efectivo o con cheque.

