Vente de jouets de Noël et livres La Ferté-Saint-Aubin

Vente de jouets

Noël approche Il est temps de penser à ce que l’on va mettre sous le sapin

La MASS vous propose à la vente une multitude de livres, jouets, jeux de société, peluches etc… pour faire plaisir à vos proches, ou à vous même à petits prix !

vendredi 5 et samedi 6 décembre

Des bénévoles de la MASS œuvrent tout au long de l’année pour trier, tester et réparer ces jeux, jouets et leur donner une seconde vie.

Vos achats bénéficieront à l’association Tel est ton combat, engagée pour le Téléthon. .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 61 36

English :

Toy sale

Is Christmas just around the corner? Time to think about what to put under the tree?

MASS has a wide range of books, toys, board games, cuddly toys, etc. for sale, to give pleasure to your loved ones, or to yourself? at low prices!

German :

Verkauf von Spielzeug

Steht Weihnachten vor der Tür? Ist es Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was unter dem Weihnachtsbaum liegen soll?

Die MASS bietet Ihnen eine Vielzahl an Büchern, Spielsachen, Gesellschaftsspielen, Plüschtieren usw. zum Verkauf an, mit denen Sie Ihren Lieben oder sich selbst eine Freude machen können? und das zu kleinen Preisen!

Italiano :

Vendita di giocattoli

Il Natale è alle porte? È tempo di pensare a cosa mettere sotto l’albero?

MASS ha una vasta gamma di libri, giocattoli, giochi da tavolo, peluche, ecc. in vendita, per regalare piacere ai vostri cari o a voi stessi? A prezzi bassi!

Espanol :

Venta de juguetes

¿La Navidad está a la vuelta de la esquina? ¿Es hora de pensar qué poner bajo el árbol?

El MASS tiene a la venta una amplia gama de libros, juguetes, juegos de mesa, peluches, etc., para dar placer a sus seres queridos o a usted mismo… ¡a precios bajos!

