Vente de jouets & déco de Noël Chanteuges
salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
2025-11-16
Vente de jouets & déco de Noël de particuliers à particuliers à la salle des fêtes de Chanteuges. Inscription pour 1 table 3€ au 06 71 22 91 44 ou 06 86 03 86 51.
salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44
English :
Sale of toys and Christmas decorations from private individuals to private individuals at the Chanteuges village hall. Registration: for 1 table 3? on 06 71 22 91 44 or 06 86 03 86 51.
German :
Verkauf von Spielzeug und Weihnachtsdekoration von Privatpersonen an Privatpersonen im Festsaal von Chanteuges. Anmeldung: für 1 Tisch 3? unter 06 71 22 91 44 oder 06 86 03 86 51.
Italiano :
Vendita di giocattoli e decorazioni natalizie da privati a privati nella sala del villaggio di Chanteuges. Iscrizione: per 1 tavolo 3? al numero 06 71 22 91 44 o 06 86 03 86 51.
Espanol :
Venta de juguetes y adornos navideños de particulares a particulares en la sala del pueblo de Chanteuges. Inscripción: para 1 mesa 3? en el 06 71 22 91 44 o en el 06 86 03 86 51.
