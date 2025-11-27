Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont
Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont jeudi 27 novembre 2025.
Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire
Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-27
Vente à petit prix de jouets pour des achats solidaires et responsables !
.
Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes equipe.velaysemene@secours-catholique.org
English :
Low-price toy sales for responsible, socially responsible purchases!
German :
Verkauf von Spielzeug zu kleinen Preisen für einen solidarischen und verantwortungsbewussten Einkauf!
Italiano :
Giocattoli in vendita a prezzi bassi, per uno shopping responsabile!
Espanol :
Juguetes en venta a precios bajos, ¡para que puedas comprar de forma responsable!
L’événement Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Loire Semène