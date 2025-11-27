Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont

Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire

Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-27

Vente à petit prix de jouets pour des achats solidaires et responsables !

.

Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes equipe.velaysemene@secours-catholique.org

English :

Low-price toy sales for responsible, socially responsible purchases!

German :

Verkauf von Spielzeug zu kleinen Preisen für einen solidarischen und verantwortungsbewussten Einkauf!

Italiano :

Giocattoli in vendita a prezzi bassi, per uno shopping responsabile!

Espanol :

Juguetes en venta a precios bajos, ¡para que puedas comprar de forma responsable!

L’événement Vente de jouets et puériculture de la boutique solidaire Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Loire Semène