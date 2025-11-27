Vente de jouets Boutique solidaire Coin Vet’ Saint-Just-Malmont

Vente de jouets

Boutique solidaire Coin Vet’ 23 rue des frères Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-11-27

fin : 2025-11-29

2025-11-27

Vente de jouet par le Secours Catholique à la boutique solidaire Coin Vet’.

Boutique solidaire Coin Vet’ 23 rue des frères Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes equipe.velaysemene@secours-catholique.org

English :

Toy sale by Secours Catholique at the Coin Vet’ solidarity store.

German :

Spielzeugverkauf durch Secours Catholique in der Solidaritätsboutique Coin Vet’.

Italiano :

Vendita di giocattoli da parte del Secours Catholique presso il negozio solidale Coin Vet.

Espanol :

Venta de juguetes por Secours Catholique en la tienda solidaria Coin Vet’.

L’événement Vente de jouets Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène