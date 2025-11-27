Vente de jouets Boutique solidaire Coin Vet’ Saint-Just-Malmont
Vente de jouets Boutique solidaire Coin Vet’ Saint-Just-Malmont jeudi 27 novembre 2025.
Vente de jouets
Boutique solidaire Coin Vet’ 23 rue des frères Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : Vendredi 2025-11-27
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-27
Vente de jouet par le Secours Catholique à la boutique solidaire Coin Vet’.
Boutique solidaire Coin Vet’ 23 rue des frères Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes equipe.velaysemene@secours-catholique.org
English :
Toy sale by Secours Catholique at the Coin Vet’ solidarity store.
German :
Spielzeugverkauf durch Secours Catholique in der Solidaritätsboutique Coin Vet’.
Italiano :
Vendita di giocattoli da parte del Secours Catholique presso il negozio solidale Coin Vet.
Espanol :
Venta de juguetes por Secours Catholique en la tienda solidaria Coin Vet’.
L’événement Vente de jouets Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène