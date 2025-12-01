Vente de légumes bio à la ferme, et atelier soupes Moëlan-sur-Mer
Vente de légumes bio à la ferme, et atelier soupes Moëlan-sur-Mer mercredi 10 décembre 2025.
Vente de légumes bio à la ferme, et atelier soupes
41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
Date(s) :
2025-12-10
La ferme de la Lande Fertile (association Optim’ism) vous donne rendez-vous pour une journée autour de sa production de légumes bio !
Au programme
De 10h à 12h, l’association Ty Potes Au Feu vous propose de les rejoindre à la ferme, pour un atelier cuisine de soupes antigaspi, à partir de légumes invendus. Pour participer, inscrivez-vous par sms au 07 62 02 01 80. Tout le matériel sera fourni sur place et l’atelier se déroulera en intérieur.
De 12h à 16h30, l’équipe de la Lande Fertile tiendra son marché annuel (unique vente de l’année !). Avis aux amateurs de bons légumes bios et savoureux ! Ty Pote Au feu proposera en parallèle ses soupes à déguster (prix libre) lors de la vente.
A 14h et à 15h30, des visites guidées de la ferme seront animées par l’équipe de la Lande Fertile, afin de découvrir plus en profondeur ses activités de chantier d’insertion. Pour participer, inscrivez-vous par sms au 07 62 02 01 80, en détaillant l’horaire qui vous intéresse.
Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux ! .
41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 62 02 01 80
English :
L’événement Vente de légumes bio à la ferme, et atelier soupes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS