Vente de légumes bio à la ferme, et atelier soupes Moëlan-sur-Mer

Vente de légumes bio à la ferme, et atelier soupes

41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

La ferme de la Lande Fertile (association Optim’ism) vous donne rendez-vous pour une journée autour de sa production de légumes bio !

Au programme

De 10h à 12h, l’association Ty Potes Au Feu vous propose de les rejoindre à la ferme, pour un atelier cuisine de soupes antigaspi, à partir de légumes invendus. Pour participer, inscrivez-vous par sms au 07 62 02 01 80. Tout le matériel sera fourni sur place et l’atelier se déroulera en intérieur.

De 12h à 16h30, l’équipe de la Lande Fertile tiendra son marché annuel (unique vente de l’année !). Avis aux amateurs de bons légumes bios et savoureux ! Ty Pote Au feu proposera en parallèle ses soupes à déguster (prix libre) lors de la vente.

‍ ‍ A 14h et à 15h30, des visites guidées de la ferme seront animées par l’équipe de la Lande Fertile, afin de découvrir plus en profondeur ses activités de chantier d’insertion. Pour participer, inscrivez-vous par sms au 07 62 02 01 80, en détaillant l’horaire qui vous intéresse.

Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux ! .

41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 62 02 01 80

