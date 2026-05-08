Montmelard

Vente de légumes et fleurs

Montmelard Montmelard Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vente de légumes et de fleurs organisée par les Floralies de Saint Cyr. Tout est fourni par les Pousses de la Calone (Guereins).

Si intéressés, demander la liste des plants et le bon de commande à floralies.saintcyr@gmail.com .

Montmelard Montmelard 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté floralies.saintcyr@gmail.com

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English : Vente de légumes et fleurs

L’événement Vente de légumes et fleurs Montmelard a été mis à jour le 2026-05-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III