Vente de légumes prédécoupés par l’APAGEH Château-Renard

Vente de légumes prédécoupés par l’APAGEH

64 Rue Aristide Briand Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05 12:00:00

Date(s) :

2026-02-05

La Maison du Manège et l’association l’Apageh située dans le Montargois, s’associent pour vous proposer des légumes prédécoupés de saison à venir récupérer à la Maison du Manège le Jeudi 5 février 2026.

Les légumes sont frais, issus de nos producteurs locaux, épluchés, lavés, taillés et emballés sous vide par l’équipe de notre Légumerie.

Commander sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaWIBR_OeYTiDFVSg2JY31paKagtiXREbOQYWqEURuN6jjsQ/viewform .

64 Rue Aristide Briand Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01

English :

The Maison du Manège and the Apageh association, based in the Montargois region, are joining forces to offer you pre-cut seasonal vegetables for collection at the Maison du Manège on Thursday, February 5, 2026.

