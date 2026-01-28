Vente de légumes prédécoupés par l’APAGEH Courtenay

Vente de légumes prédécoupés par l’APAGEH

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

La Ruche Eco et la légumerie de l’Apageh s’associent pour vous proposer des légumes de saison prédécoupés par les salariés en insertion de l’association l’APAGEH située dans le Montargois.

Les légumes sont frais, issus de nos producteurs locaux, épluchés, lavés, taillés et emballés sous vide par l’équipe de notre Légumerie. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01

English :

La Ruche Eco and the legumerie de l’Apageh have teamed up to offer you seasonal vegetables pre-cut by employees of the APAGEH association in the Montargois region.

