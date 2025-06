Vente de livres 1€ le kilo La Loupe 6 juillet 2025 07:00

Journée vide grenier organisée par Motocoeur 28

Vente de livres :1€ le kilo

Vente de livres anciens 1€ le livre

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

Flea market day organized by Motocoeur 28

Book sale :1? per kilo

Sale of old books 1? per book

German :

Tag des Flohmarkts, organisiert von Motocoeur 28

Verkauf von Büchern: 1? pro Kilo

Verkauf von alten Büchern 1? pro Buch

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato da Motocoeur 28

Vendita di libri :1? al chilo

Vendita di libri vecchi 1? per libro

Espanol :

Mercadillo organizado por Motocoeur 28

Venta de libros :1? por kilo

Venta de libros antiguos 1? por libro

