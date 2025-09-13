Vente de livres à Laon (ville basse) Laon

Vente de livres à Laon (ville basse)

Place Jacques de Troyes Laon Aisne

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

La médiathèque de Montreuil à Laon procède à une mise en vente de livres, mais aussi de CD et jeux retirés de ses collections… (attention règlement uniquement par chèques ou en espèces)

RV à la médiathèque de Montreuil de 10h à 12h ! 0 .

Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 80 mediatheque.montreuil@ville-laon.fr

