Vente de livres à Laon (ville basse) Laon samedi 13 septembre 2025.
Place Jacques de Troyes Laon Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
La médiathèque de Montreuil à Laon procède à une mise en vente de livres, mais aussi de CD et jeux retirés de ses collections… (attention règlement uniquement par chèques ou en espèces)
RV à la médiathèque de Montreuil de 10h à 12h ! 0 .
Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 80 mediatheque.montreuil@ville-laon.fr
