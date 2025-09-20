Vente de livres à Laon (ville haute) Laon

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Une nouvelle fois, la médiathèque municipale de Laon procède à une mise en vente de livres retirés de ses collections…

RV à la médiathèque Suzanne-Martinet de 10h à 12h ! 0 .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 74

