Vente de livres à Laon (ville haute) Laon
Vente de livres à Laon (ville haute) Laon samedi 20 septembre 2025.
Vente de livres à Laon (ville haute)
Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Une nouvelle fois, la médiathèque municipale de Laon procède à une mise en vente de livres retirés de ses collections…
RV à la médiathèque Suzanne-Martinet de 10h à 12h ! 0 .
Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente de livres à Laon (ville haute) Laon a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon