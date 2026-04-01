Vente de livres à petits prix Paroles de Lorrains Longwy
Vente de livres à petits prix Paroles de Lorrains Longwy samedi 18 avril 2026.
Longwy
Vente de livres à petits prix
Paroles de Lorrains 64 avenue du 8 mai 1945 Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Vente de livres à petits prix, organisée par Paroles de Lorrains.Tout public
0 .
Paroles de Lorrains 64 avenue du 8 mai 1945 Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 86 67 30
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English :
Book sale at low prices, organized by Paroles de Lorrains.
L’événement Vente de livres à petits prix Longwy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DU GRAND LONGWY
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