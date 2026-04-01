Vente de livres à petits prix Paroles de Lorrains Longwy

Longwy

Vente de livres à petits prix

Paroles de Lorrains 64 avenue du 8 mai 1945 Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Vente de livres à petits prix, organisée par Paroles de Lorrains.Tout public

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Paroles de Lorrains 64 avenue du 8 mai 1945 Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 86 67 30

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English :

Book sale at low prices, organized by Paroles de Lorrains.

L’événement Vente de livres à petits prix Longwy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DU GRAND LONGWY