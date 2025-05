Vente de livres – Rue de la culture Amfreville, 17 mai 2025 10:00, Amfreville.

Calvados

Vente de livres Rue de la culture Bibliothèque Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 13:00:00

Date(s) :

2025-05-17

La bibliothèque d’Amfreville vous invite à sa vente de livre annuelle.

Rue de la culture Bibliothèque

Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 20 82

English : Vente de livres

The Amfreville library invites you to its annual book sale.

German : Vente de livres

Die Bibliothek von Amfreville lädt Sie zu ihrem jährlichen Buchverkauf ein.

Italiano :

La biblioteca di Amfreville vi invita alla vendita annuale di libri.

Espanol :

La biblioteca de Amfreville te invita a su venta anual de libros.

