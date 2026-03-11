Vente de livres au bénéfice de la Bibliothèque de l’Hôpital Salle Proudhon Kursaal Besançon

Vente de livres au bénéfice de la Bibliothèque de l’Hôpital

Salle Proudhon Kursaal 2, place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22

L’association La Distraction des Malades organise sa vente annuelle de livres d’occasion au bénéfice de la bibliothèque du CHU de Besançon. Les livres sont issus du désherbage ou des dons qui ne peuvent pas être intégrés aux collections.

Nous vous invitons à venir nombreux pour profiter d’un large choix de livres à des prix attractifs entre 0,50 Cts et 5 € l’unité (exemples 1 roman = 2 € ; 3 livres enfant = 1 € ; 1 livre de poche = 0,5 €).

Cette vente permettra l’achat de nouveautés qui seront prêtés gratuitement aux personnes hospitalisées. .

Salle Proudhon Kursaal 2, place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 66 83 44 bibliotheque-hopital@chu-besancon.fr

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English : Vente de livres au bénéfice de la Bibliothèque de l’Hôpital

L’événement Vente de livres au bénéfice de la Bibliothèque de l’Hôpital Besançon a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON