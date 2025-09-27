Vente de livres au profit de la cause animale Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy Lot

Venez découvrir des centaines de livres vendus à 1 euro pièce lors de cette vente exceptionnelle. Romans, DVD et livres en anglais seront proposés à petits prix pour soutenir deux associations de protection animale locales. Les livres pour enfants seront gratuits. Ambiance conviviale et bonnes affaires garanties.

Vente en soutien à

Poorpaws Dog Rescue et l’association/refuge La Mère aux Bêtes. .

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie susan.glibbery@gmail.com

English :

Come and discover hundreds of books sold at 1 euro each during this exceptional sale

German :

Entdecken Sie bei dieser außergewöhnlichen Auktion Hunderte von Büchern, die für 1 Euro pro Stück verkauft werden

Italiano :

Venite a scoprire centinaia di libri venduti a 1 euro l’uno in questa vendita eccezionale

Espanol :

Venga a descubrir cientos de libros vendidos a 1 euro cada uno en esta venta excepcional

