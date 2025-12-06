Vente de livres au profit du Téléthon Breteil

Vente de livres au profit du Téléthon

Le samedi 6 décembre de 9h à 12h.

Donnez une 2e vie aux livres retirés des collections de la médiathèque, tout en soutenant une bonne cause !

Comme chaque année, en partenariat avec l’association Le Souffle d’Adèle, la mairie de Breteil met en vente les livres retirés des collections de la médiathèque ainsi que des dons des habitants. Tous les bénéfices de la vente seront reversés au Téléthon.

Vous avez des livres à donner ? Venez les déposer à la médiathèque du vendredi 28/11 au mercredi 3/12, ils seront mis en vente aux côtés de ceux de la médiathèque.

Attention ! Nous collectons les livres pour enfants, les romans, les bandes dessinées, les mangas, les livres pratiques (cuisine, bricolage, loisirs créatifs…) en bon état et encore au goût du jour.

Nous ne collectons pas les CD, les DVD, les livres abîmés, les encyclopédies, les livres documentaires et les essais publiés il y a plus de 5 ans. Plus d’informations auprès de la médiathèque.

Ouvert à tous. Tous les livres seront vendus à 1€ l’unité, et l’ensemble des sommes récoltées seront reversées au Téléthon.

La vente aura lieu à la mairie, en salle du Conseil Municipal. .

13 Rue de Montfort Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

