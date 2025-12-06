Vente de livres au profit du Téléthon Rue du Maréchal Foch Étrépagny
Vente de livres au profit du Téléthon Rue du Maréchal Foch Étrépagny samedi 6 décembre 2025.
Vente de livres au profit du Téléthon
Rue du Maréchal Foch Parvis de la Mairie Étrépagny Eure
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Avec vos livres, faites une bonne action.
Comme chaque année, la Ludo-Médiathèque communautaire d’Étrépagny tiendra un stand de vente de livres au profit du Téléthon. Ces livres étant issus de dons de particuliers, vous pouvez dès à présent apporter vos ouvrages en très bon état à la mairie d’Étrépagny pendant les horaires d’ouverture. .
Rue du Maréchal Foch Parvis de la Mairie Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr
