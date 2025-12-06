Vente de livres au profit du Téléthon Rue du Maréchal Foch Étrépagny

Vente de livres au profit du Téléthon

Avec vos livres, faites une bonne action.

Comme chaque année, la Ludo-Médiathèque communautaire d’Étrépagny tiendra un stand de vente de livres au profit du Téléthon. Ces livres étant issus de dons de particuliers, vous pouvez dès à présent apporter vos ouvrages en très bon état à la mairie d’Étrépagny pendant les horaires d’ouverture. .

