Vente de livres au profit du téléthon Rue de la Courberie Plancoët

Vente de livres au profit du téléthon

Rue de la Courberie Parvis de la bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Donnez une deuxième vie à nos livres et faites une bonne action !

A l’ocassion du Téléthon la bibliothèque de Plancoët vous propose une vente de ses anciens livres. Venez fouillez et repartez avec de nouvelles lectures.

Livres pour enfants, romans, romans policiers, magazines, documentaires, il y en aura pour tous les goûts ! .

Rue de la Courberie Parvis de la bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente de livres au profit du téléthon Plancoët a été mis à jour le 2025-11-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme